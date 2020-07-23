U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipler belli oldu 2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek U19 Genç Kız Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek U19 Genç Kız Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV)'nun Lüksemburg'ta bulunan merkez binasında gerçekleşen kura çekiminde Milliler, 2. Grup'ta Hırvatistan (ev sahibi), Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Fransa ile eşleşti. 1. Grup'ta ise; Bosna Hersek (ev sahibi), İtalya, Sırbistan, Slovakya, Belarus ve Polonya yer aldı. 22-30 Ağustos 2020 tarihlerinde Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda; U19 Genç Kız Milli Takımı, grup karşılaşmalarını Hırvatistan'ın Osijek şehrinde oynayacak. - İSTANBUL Kaynak: İHA