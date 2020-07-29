U19 Genç Kız Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki programı açıklandı
2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek U19 Genç Kız Milli Takımı'nın grup aşamasında oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu.
29.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:59
2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek U19 Genç Kız Milli Takımı'nın grup aşamasında oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu.
U19 Genç Kız Milli Takımı'nın 2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finallerindeki maçlarının programı açıklandı. 2. Grup'ta Hırvatistan (ev sahibi), Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Fransa ile eşleşen Milliler, grup aşamasındaki ilk karşılaşmasına 22 Ağustos'ta, son müsabakasına ise 27 Ağustos'ta çıkacak.
Millilerin maç programı ise şöyle:
22 Ağustos
TSİ 16.00 Türkiye - Bulgaristan
23 Ağustos
TSİ 21.00 Rusya -Türkiye
24 Ağustos
TSİ 18.30 Türkiye - Hırvatistan
26 Ağustos
TSİ 16.00 Almanya - Türkiye
27 Ağustos
TSİ 21.00 Türkiye - Fransa - İSTANBUL
Kaynak: İHA