U19 Gelişim Ligi 4.Hafta
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U19 Gelişim Ligi 4.Hafta

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U19 Gelişim Ligi 4.Hafta

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 4.haftasında oynadığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 4.haftasında oynadığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk Dış Saha

Hakemler: Arman Erkılıç xx, Bekir Kahraman xx, Nail Berkant Sarıkaya xx

Hes Kablo Kayseri U19: Abdulkadir Taşdan xx, Ahmet Zekeriya Kartal xx, Barış Emirhan Doğan xx, Talha Karataş xx, Göktuğ Yayla xx, Halil Can Durmuş x ( Enes Koçoğlu x dk.45) Yiğit Yavuz Deniz x (Ethem Balcı xx dk.60) Okan Uçar xx, Talha sarıaslan xx Mehmet Eray Özbek xx ( Yunus Emre Kılınç xx dk.60) Hayrullah Erkip x (Miraç Akdeniz xxx dk.60)

Trabzonspor U19: Hakan Aydın xx, Taha Erdem Cevahiroğlu xx, Emir Yazıcı x, Ali Alperen Çelik x, Mustafa Köroğlu x (Batuhan Günaldı x dk.70) Veysel Sönmezsoy x (Arif Boşluk x dk.70), Emircan Birinci xx, Bora Ulu xx, Orkun Ahmet Dedeoğlu xx, Onur Emre Yaldız xx, Kadir Bakırtaş x (Kaan Korkmaz x dk.88)

Goller: Miraç Akdeniz dk.75, Ethem Balcı dk.90 (Hes Kablo Kayserispor U19), Emircan Birinci dk.25 (Trabzonspor U19)

Sarı Kartlar: Okan Acar (Hes Kablo Kayserispor U19) Ali Alperen Çelik, Mustafa Köroğlu, Kadir Bakırtaş, Emir Yazıcı, Hakan Aydın (Trabzonspor U19) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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