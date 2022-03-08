U19 Gelişim Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

U19 Gelişim Ligi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
U19 Gelişim Ligi

Kayserispor U19 ile Alanyaspor U19 takımı arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.

Kayserispor U19 ile Alanyaspor U19 takımı arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.

U19 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Kayserispor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Hakan Çam, Oğuzhan Bahçıvan, Kadir Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği U19 Gelişim ligi maçı Kadir Has Yan sahada oynandı. Maçın ilk yarısında Emircan Çelik'in golüne engel olamayan ve devreyi 1-0 yenik tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda Emin Can'ın 54. dakikada attığı golü ile beraberliği sağladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title