U19'a Eczacıbaşı'dan dört oyuncu Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından dört oyuncu, 19 Yaşaltı Kız Milli Takım aday kadrosuna katıldı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından dört oyuncu, 19 Yaşaltı Kız Milli Takım aday kadrosuna katıldı.

Eczacıbaşı altyapısında yetişen 2002 doğumlu sporcular Damla Tokman, Derin Ezgi Taşdemir ve Sude Pehlivan ile 2004 doğumlu Dalia Wilson, Ankara'da düzenlenen kampta, milli takım aday kadrosuyla 19 Yaşaltı Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'ne hazırlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA