U19 1. Küme Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor
Malatya U19 1. Küme Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor.
Malatya U19 1. Küme Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Lige Cumartesi günü oynanan maçlarla devam edildi.
5. Haftası geride kalan U19 Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı ve toplam 29 gol kaydedildi. U19'da A grubunda Arguvan Belediyespor, B grubunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor, C grubunda ise Kale Gençlerbirliği'nin liderliği sürüyor. Ligin 5. Haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Telekom 1-2 Malatyagücü, Konakspor 1-2 Galataspor, Hekimhan 4-4 Eski Malatya, Orduzu 2-0 Karakavak, Arguvanspor 1-0 Malatyaspor, Pütürgespor 2-2 Demirspor, Fenerspor 1-0 Çöşnükspor, Arapgir 1-1 Battalgazi, Sanayi 2-3 Anadolu Selçuklu - MALATYA