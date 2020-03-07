U18 Uluslararası Salon Turnuvası'nı Türkiye kazandı

07.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:09

Ataköy'de düzenlenen U18 Uluslararası Salon Turnuvası'nda Türkiye U18 Milli Takımı, 96 puanla şampiyonluğu kazanırken, Ukrayna ikinci, Belarus da üçüncü oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Sırbistan, Belarus, Ukrayna ve Türkiye TOHM karmasının katılımıyla düzenlenen U18 Uluslararası Indoor Match Salon Turnuvası'nda U18 Milli Takımı, 96 puanla şampiyon oldu. Yarışmalarda 91 puan toplayan Ukrayna ikinci, Belarus da üçüncü sırayı aldı.

Toplam 27 branşta yarışmanın yapıldığı müsabakalarda Türkiye, hem U18 Milli Takımı, hem de TOHM karması ile mücadele etti. Yarışmalarda Türk atletler 11 birincilik elde ederken, 4 kez ikincilik, 9 kez de üçüncülük kürsüsünde yer aldılar.Öte yandan son yarışma olan 4x200 karışık bayrakta 1: 36.81 koşan Ezgi Kol, Simay Özçiftçi, Orçun Ünalan, İsmail Nezir'den oluşan U18 Milli Takım, U18 yaş grubunda Türkiye salon rekorunu kırdı.

Yarışmaların açılış konuşmasını yapan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, misafir takımlara katılımlarından dolayı teşekkür ederken, Belarus'un federasyon başkanı Vadim Devyatovski, Ukrayna Kafile Başkanı Anatoli Buhaiov ve Sırbistan Başantrenörü Edin Dzekovic'e birer plaket takdim etti. Müsabakaları Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya da takip etti.

Kaynak: DHA