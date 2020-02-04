U18 Takımımız Grup Müsabakalarını Tamamladı

04.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:13

Liderliği daha önceden garantileyen takımımız, 10-14 Mart tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek olan Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Genç Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor U18 Basketbol takımımız, sezonun son maçında Ergü Spor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı U18 takımımız, 65-40'lık skorla kazanmasını bildi. Bu sonuçla birlikte ligin bitimine bir hafta kala oynadığı Akhisar Belediyespor karşılaşmasını kazanan ve Manisa grubu şampiyonluğunu garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzda, gözler artık Afyon'da düzenlenecek olan Bölge Şampiyonası'na çevrildi. Takımımız, 10-14 Mart tarihleri arasında Bölge Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Kaynak: Bültenler