U18 Takımımız Grup Müsabakalarını Tamamladı
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U18 Takımımız Grup Müsabakalarını Tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor U18 Basketbol takımımız, ligin son haftasında karşılaştığı Ergü Spor engelini 65-40'lık skorla geçerek, grup müsabakalarını tamamladı.

04.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:13
U18 Takımımız Grup Müsabakalarını Tamamladı

Liderliği daha önceden garantileyen takımımız, 10-14 Mart tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek olan Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Genç Erkekler Ligi'nde mücadele eden U18 Basketbol takımımız, sezonun son maçında Ergü ile karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı U18 takımımız, 65-40'lık skorla kazanmasını bildi. Bu sonuçla birlikte ligin bitimine bir hafta kala oynadığı Akhisar Belediyespor karşılaşmasını kazanan ve Manisa grubu şampiyonluğunu garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzda, gözler artık Afyon'da düzenlenecek olan Bölge Şampiyonası'na çevrildi. Takımımız, 10-14 Mart tarihleri arasında Bölge Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Kaynak: Bültenler
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