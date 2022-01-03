U18 Liginde 3.hafta tamamlandı
Kayseri U18 Liginde dün oynanan 3.hafta karşılaşmaları ile geride kaldı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri U18 Liginde dün oynanan 3.hafta karşılaşmaları ile geride kaldı. U18 Liginde A, B ve C Gruplarında heyecan devam ediyor.
A Grubunda OSB Atletikspor, Erkiletspor, B Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve C Grubunda Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Şekerspor 3'de 3 yapan takımlar oldular. U18 Liginde 3.Haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Kocasinan Şimşekspor-Tomarza Belediyespor: 10-1
Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Demirspor: 1-6
Anayurt Finalspor-Hacılar Erciyesspor: 1-3
Argıncıkspor-OSB Atletikspor: 1-5
Gültepespor-Kayseri Yolspor: 1-2
Buğdaylıspor-Argıncık Esnafspor: 2-6
Kılıçaslan Yıldızspor-Kayserigücü FK: 1-1
Erkiletspor-Develispor: 7-0
Trabzon 3861 Spor-Talasgücü Belediyespor: 0-9
Erciyes Esen Makine-Cuma Uluçay Talasspor: 1-6
Yeşilhisar Belediyespor-Kayseri Şekerspor: 0-2
Erciyes İdmangücü-Anadolu Yıldızları: 1-10
Kayseri İdman Yurdu (BAY) - KAYSERİ
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