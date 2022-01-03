U18 Liginde 3.hafta tamamlandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri U18 Liginde dün oynanan 3.hafta karşılaşmaları ile geride kaldı. U18 Liginde A, B ve C Gruplarında heyecan devam ediyor.

A Grubunda OSB Atletikspor, Erkiletspor, B Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve C Grubunda Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Şekerspor 3'de 3 yapan takımlar oldular. U18 Liginde 3.Haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Kocasinan Şimşekspor-Tomarza Belediyespor: 10-1

Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Demirspor: 1-6

Anayurt Finalspor-Hacılar Erciyesspor: 1-3

Argıncıkspor-OSB Atletikspor: 1-5

Gültepespor-Kayseri Yolspor: 1-2

Buğdaylıspor-Argıncık Esnafspor: 2-6

Kılıçaslan Yıldızspor-Kayserigücü FK: 1-1

Erkiletspor-Develispor: 7-0

Trabzon 3861 Spor-Talasgücü Belediyespor: 0-9

Erciyes Esen Makine-Cuma Uluçay Talasspor: 1-6

Yeşilhisar Belediyespor-Kayseri Şekerspor: 0-2

Erciyes İdmangücü-Anadolu Yıldızları: 1-10

Kayseri İdman Yurdu (BAY) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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