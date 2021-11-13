KAYSERİ (İHA) - 2021-2022 futbol sezonu U18 Ligi fikstürü çekildi. U18 Ligi 3 Aralık'ta başlayacak.

Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyeleri Fehmi Börekçi Merih Candan ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri, ve yöneticileri katıldı. U18 Ligi bu sezon 25 takımla 3 grupta mücadele edecek. A ve B grupları 8'er takımdan oluşurken C Grubu ise 9 takımlı oldu.

Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında U18 Ligi A Grubunda, Tomarza Belediyespor, Kayseri Yolspor, Kocasinan Şimşekspor, Argıncık Esnafspor, Gültepespor, Kılıçaslan Yıldızspor, Buğdaylıspor ve Kayserigücü FK yer alırken B Grubunda Talasgücü Belediyespor, Cuma Uluçay Talasspor, Trabzon 3861 Spor, Kayseri Şekerspor, Erciyes Esen Makinaspor, Erciyes İdmangücü, Yeşilhisar Belediyespor ve Anadolu Yıldızlar yer alırken C Grubunda ise Kayseri Demirspor, OSB Atletikspor, Erkiletspor, Kayseri İdmanyurduspor, Kayseri Gençlerbirliği, Develispor, Argıncıkspor, Hacılar Erciyesspor ve Sanayi Esnafspor yer aldı. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U18 Liginde ilk hafta maçları ise şu şekilde:

A GRUBU (1.HAFTA)

Tomarza Belediyespor-Kayseri Yolspor

Kocasinan Şimşekspor-Argıncık Esnafspor

Gültepespor-Kılıçaslan Yıldızspor

Buğdaylıspor-Kayserigücü FK

B GRUBU (1.HAFTA)

Talasgücü Belediyespor-Cuma Uluçay Talasspor

Trabzon 3861 Spor-Kayseri Şekerspor

Erciyes Esen Makinaspor-Erciyes İdmangücü

Yeşilhisar Belediyespor-Anadolu Yıldızları

C GRUBU (1.HAFTA)

Kayseri Demirspor-OSB Atletikspor

Erkiletspor-Kayseri İdman Yurdu

Kayseri Gençlerbirliği-Develispor

Argıncıkspor-Hacılar Erciyesspor - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet