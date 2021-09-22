U18 Kız Milli Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu - Haberler Spor
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U18 Kız Milli Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
U18 Kız Milli Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu

U18 Kız Milli Takımı, FIVB U18 Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki 3'üncü maçında İtalya'ya 3-0 (25-22, 25-23, 25-19) mağlup olarak organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.

U18 Kız Milli Takımı, FIVB U18 Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki 3'üncü maçında İtalya'ya 3-0 (25-22, 25-23, 25-19) mağlup olarak organizasyondaki ilk yenilgisini aldı. Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında yarın TSİ 19.00'da Mısır ile karşılaşacak.


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