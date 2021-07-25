U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu

U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Erkekler Balkan Şampiyonası, bugün oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla sona erdi.

Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Erkekler Balkan Şampiyonası, bugün oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla sona erdi. 

U18 Erkek Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'ndaki beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya'yı 25-19, 25-17 ve 25-12'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından U20 Erkekler Balkan Şampiyonası'nda U18 Erkek Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, büyük bir başarıya imza atarak organizasyonu Balkan ikincisi olarak gümüş madalyayla tamamladı. Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından yapılan törende, Alper Ayar turnuvanın rüya takımına seçildi ve "En İyi Smaçör" ödülünün sahibi oldu. 

 


- Ankara
U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Mustafa Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Kaan Yıldırım Nilgün Belgün
Spor Ali Koç Mesut Özil Jimmy Durmaz Alper Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 11:24:36. #1.14#

title