U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu

Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Erkekler Balkan Şampiyonası, bugün oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla sona erdi.

Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Erkekler Balkan Şampiyonası, bugün oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla sona erdi.

U18 Erkek Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'ndaki beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya'yı 25-19, 25-17 ve 25-12'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından U20 Erkekler Balkan Şampiyonası'nda U18 Erkek Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, büyük bir başarıya imza atarak organizasyonu Balkan ikincisi olarak gümüş madalyayla tamamladı. Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından yapılan törende, Alper Ayar turnuvanın rüya takımına seçildi ve "En İyi Smaçör" ödülünün sahibi oldu.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı