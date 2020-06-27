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U18 Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, Türkiye'de düzenlenecek

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2020-2021 sezonu faaliyet takvimini duyurdu.

U18 Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, Türkiye'de düzenlenecek
27.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:34

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2020-2021 sezonu faaliyet takvimini duyurdu. Buna göre, ev sahibi başvurusunda bulunulan iki kategorinin organizasyonlarının Türkiye'de yapılmasına karar verildi.

U-18 Kadınlar 2'nci Klasman müsabakaları 26-31 Ocak 2021 tarihleri arasında Kocaeli'nde, U-18 Erkekler 3'üncü Klasman A Grubu müsabakaları ise 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ev sahipliği konusunda mutlu olduklarını belirterek, "U18 Kadınlar 2'nci Klasman müsabakaları ile geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle iptal edilen U-18 Erkekler 3'üncü Klasman müsabakaları için ev sahipliği başvurusunda bulunduk. Önümüzdeki sezonda bu organizasyonlara ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz. Pandemi sürecinde sporcularımıza evlerinde çalışmaları için antrenman programları hazırladık. Normalleşme süreciyle birlikte buza dönüş planlarımızı hayata geçirmeye başlıyoruz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edip organizasyonlarımızda iyi neticeler almak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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