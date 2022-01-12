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U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başladı

U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: KurtdereliHAKEMLER: Koutsis Petros (Yunanistan), Zhelev Boyan (Bulgaristan)TÜRKİYE: Liza, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Nisa Nur, Elif Nur (L) (Cansu, Ece, Defne Başyolcu, Simge, Defne Kandemir)ARNAVUTLUK: Mikopula, Memolla, Shabanaj, Ramo, Nako, Gjyshja, Llapa (L)...

SALON: Kurtdereli

HAKEMLER: Koutsis Petros (Yunanistan), Zhelev Boyan (Bulgaristan)

TÜRKİYE: Liza, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Nisa Nur, Elif Nur (L) (Cansu, Ece, Defne Başyolcu, Simge, Defne Kandemir)

ARNAVUTLUK: Mikopula, Memolla, Shabanaj, Ramo, Nako, Gjyshja, Llapa (L) (Gjergji, Kika)

SETLER: 25-6, 25-6, 25-9

SÜRE: 64 dakika (33' 15' 16')

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de düzenlenen 2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1'inci Raunt (Balkan Şampiyonası) ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti ve organizasyona galibiyetle başladı. Millilerde Ceylin 15, Liza 12, Bianka İlayda 9 sayıyla öne çıkan isimler oldu.


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