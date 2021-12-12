U17 Kız Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Rusya'ya 6-0 yenildi

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE U17 Kız Futbol Milli Takımı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rusya ile yaptığı hazırlık maçını 6-0 kaybetti.

2021-2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda B Ligi'nde mücadele edecek olan U17 Kız Milli Takımı, Rusya Kız Milli Takımı ile hazırlık maçı oynadı. Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde saat 12.00'de başlayan karşılaşmayı Hakan Yurtseven, Alparslan Karataş ve Engin Altınay hakem üçlüsü yönetti.

Kız Milli Takımı, 9 Aralık'ta yapılan hazırlık maçını da Petukhova Kira'nın attığı golle 1-0 kaybetmişti.