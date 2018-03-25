U16 Salon Hokey Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Amasya'da 21-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen U16 Salon Hokey Türkiye Şampiyonası sona erdi.

U16 Salon Hokey Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Amasya'da 21-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen U16 Salon Hokey Türkiye Şampiyonası sona erdi. 9 erkek 11 kız takımının katıldığı şampiyonada kızlarda Gaziantep Doruk, erkeklerde ise Kahramanmaraş Hokey Kulübü şampiyon oldu.

Kızlarda Gaziantep Doruk şampiyon olurken, Nizip GSK 2., Kırıkkale GSK 3., Adana Hokey ise 4. oldu.

Erkeklerde ise Kahramanmaraş Hokey şampiyon olurken Nizip Belediyespor 2., Suruç GSK 3., Gaziantep Doruk spor kulübü ise 4. oldu.

- Amasya

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