U16 Kız Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'a yenildi

U16 Kız Milli Voleybol Takımı, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Raunt elemelerindeki üçüncü maçında Bulgaristan 3-0 mağlup oldu.

U16 Kız Milli Voleybol Takımı, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Raunt elemelerindeki üçüncü maçında Bulgaristan 3-0 mağlup oldu. Milliler, elemelerdeki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 16.30'da ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: Vlade Divac

Bulgaristan: Milicevic, Radeva, Dudova, Ivanova, Kolarova, Guncheva, Dokova (L) (Borisova)

Türkiye: Talya, Defne, Ece, Mina, Ceyda, Bianka İlayda, Meryem (L) (Nisa Nur, Ceylin)

Setler: 25-21, 25-20, 25-17

Süre: 71 dakika (24,25,22) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı