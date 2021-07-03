U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı
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U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı

U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: BelgradHAKEMLER: Jelena Mitrovic, Ardit NurjaSIRBİSTAN: Kockarevic, Osmajic, Savic, Cvetkovic, Kurtagic, Mandovic, Gocanin (L) (Tisma, Uzelac, Pakic (L), Tica)TÜRKİYE: Defne Devrim, Safronova, Bianka İlayda, Defne Başyolcu, Eslem, Begüm, İlayda Naz (L) (Talya, Nisan, Ceyda)SETLER:...

SALON: Belgrad

HAKEMLER: Jelena Mitrovic, Ardit NurjaSIRBİSTAN: Kockarevic, Osmajic, Savic, Cvetkovic, Kurtagic, Mandovic, Gocanin (L) (Tisma, Uzelac, Pakic (L), Tica)TÜRKİYE: Defne Devrim, Safronova, Bianka İlayda, Defne Başyolcu, Eslem, Begüm, İlayda Naz (L) (Talya, Nisan, Ceyda)SETLER: 25-9, 25-13, 25-15

SÜRE: 59 dakika (18',21',20')

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen U19 Kızlar Voleybol Balkan Şampiyonası'nda U16 Kız Milli Takımı, final maçında ev sahibi Sırbistan'a 25-9, 25-13 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. U16 Kız Milli Takımı'nda iki oyuncu turnuvanın rüya takımına seçildi. Final karşılaşmasının ardından yapıla ödül ve kupa töreninde millilerden Defne Başyolcu "En İyi Pasör Çaprazı", İlayda Naz Gergef ise "En İyi Libero" ödülünün sahibi oldu.


- İstanbul
U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı
U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı
U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı
U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı - Haberler Spor
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