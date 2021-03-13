U16 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nı 3'üncü tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

U16 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nı 3'üncü tamamladı

13.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:24
U16 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nı 3'üncü tamamladı

SALON: Vlade DivacTÜRKİYE: Talya, Defne, Ece, Mina, Ceyda, Bianka İlayda, Meryem (L) (Nisa Nur, İrem, Ceylin)SIRBİSTAN: Krickovic, Mihajlovic, Stanojevic, Vidacic, Danilovic, Antic, Ruzic (L) (Marinkovic, Rikanovic, Stanojevic, Samardzic, Miljevic)SETLER: 23-25, 10-25, 25-18, 12-25SÜRE: 81...

SALON:  Vlade Divac

TÜRKİYE: Talya, Defne, Ece, Mina, Ceyda, Bianka İlayda, Meryem (L) (Nisa Nur, İrem, Ceylin)

SIRBİSTAN: Krickovic, Mihajlovic, Stanojevic, Vidacic, Danilovic, Antic, Ruzic (L) (Marinkovic, Rikanovic, Stanojevic, Samardzic, Miljevic)SETLER: 23-25, 10-25, 25-18, 12-25SÜRE: 81 dakika (24',17',22',18')

U16 Kız Milli Takımımız, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1'inci raunt elemelerindeki dördüncü ve son maçında ev sahibi Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Millilerimiz, bu sonucun ardından Balkan Voleybol Birliği (BVA) şemsiyesi altında düzenlenen 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1'inci raunt elemesini 3'üncü sırada tamamladı.

U16 Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için 6-9 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 2'nci raunt elemelerinde mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası 2'nci Raunt elemelerini ilk sırada tamamlayan ülkeler, U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak.


- İstanbul
U16 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nı 3'üncü tamamladı
U16 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nı 3'üncü tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Arda Turan Ali Şansalan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: U16 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nı 3'üncü tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 20:25:12. #1.14#
title