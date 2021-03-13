U16 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nı 3'üncü tamamladı

SALON: Vlade Divac

TÜRKİYE: Talya, Defne, Ece, Mina, Ceyda, Bianka İlayda, Meryem (L) (Nisa Nur, İrem, Ceylin)

SIRBİSTAN: Krickovic, Mihajlovic, Stanojevic, Vidacic, Danilovic, Antic, Ruzic (L) (Marinkovic, Rikanovic, Stanojevic, Samardzic, Miljevic)SETLER: 23-25, 10-25, 25-18, 12-25SÜRE: 81 dakika (24',17',22',18')

U16 Kız Milli Takımımız, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1'inci raunt elemelerindeki dördüncü ve son maçında ev sahibi Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Millilerimiz, bu sonucun ardından Balkan Voleybol Birliği (BVA) şemsiyesi altında düzenlenen 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1'inci raunt elemesini 3'üncü sırada tamamladı.

U16 Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için 6-9 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 2'nci raunt elemelerinde mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası 2'nci Raunt elemelerini ilk sırada tamamlayan ülkeler, U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı