U15 Millî Takımı'na Bursaspor'dan 4 isim çağrıldı
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U15 Millî Takımı'na Bursaspor'dan 4 isim çağrıldı

U15 Millî Takımı'na Bursaspor'dan 4 isim çağrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U15 Milli Takımı'na Bursaspor'dan 4 isim çağrıldı.

U15 Milli Takımı'na Bursaspor'dan 4 isim çağrıldı. Beytullah Kahyaoğlu, Tuğhan Yıldız, Recep İnanç ve Cem Karakafa aday kadroya davet edildi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "U15 Milli Takımımızın 26 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Hazırlık kampı kadrosuna Bursaspor'umuzdan Beytullah Kahyaoğlu, Tuğhan Yıldız, Recep İnanç ve Cem Karakafa davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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