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U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye Şampiyonaları sona erdi

U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye şampiyonaları yapılan finallerle sona erdi.

26.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:28
U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye Şampiyonaları sona erdi

U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve şampiyonaları yapılan finallerle sona erdi.

Bu yıl 'da 312, Şanlıurfa'da 311, ve Afyon'da 420 güreşçi mindere çıktı. Zorlu şampiyonalarda ilk gün (34,38)-44-52-62-75-85 kg; 2'nci gün ise 41-48-57-68-(85-100) kilolarda müsabakalar gerçekleştirildi. Tüm müsabakalar öncesinde Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.


Kaynak: DHA
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