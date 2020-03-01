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U15 Greko-Romen Şampiyonasına Kayseri Damgası

Üç gündür büyük heyecana sahne olan U15 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

01.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:09
U15 Greko-Romen Şampiyonasına Kayseri Damgası

Üç gündür büyük heyecana sahne olan U15 Greko-Romen Güreş Şampiyonası sona erdi.


Atatürk Salonunda kıran kırana mücadelelerin yapıldığı şampiyona bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonaya damgasını vurarak 150 puanla şampiyon oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonada dereceye giren sporcuları ve illeri tebrik ederek, başarılar diledi. Diğer illerden gelen kafilelerin sağ salim illerine dönmeleri temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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