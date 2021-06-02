U15 Avrupa Güreş Şampiyonası Üçüncüsü Milli Güreşçi Hemşehrimiz Remzi Temur'u Misafir Ettik

U15 Avrupa Güreş Şampiyonası Üçüncüsü Milli Güreşçi Hemşehrimiz Remzi Temur'u Misafir EttikValimiz Ömer Faruk Coşkun, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 57 kiloda üçüncülük derecesi ile Bronz kazanarak ülkemizi ve ilimizi gururlandıran Milli...

U15 Avrupa Güreş Şampiyonası Üçüncüsü Milli Güreşçi Hemşehrimiz Remzi Temur'u Misafir EttikValimiz Ömer Faruk Coşkun, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 57 kiloda üçüncülük derecesi ile Bronz kazanarak ülkemizi ve ilimizi gururlandıran Milli güreşçi hemşehrimiz Remzi Temur ve beraberindeki heyeti misafir etti. Milli güreşçimiz ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, güreşçimizi şampiyonadaki başarısından dolayı tebrik ederek başarılı sporcumuzun yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Milli güreşçimiz Remzi Temur ise Vali Coşkun'a, nazik kabullerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Temur'a ziyaretlerinde, Gençlik ve Spor İl Müdür'ü Cemil Boz ile Güreş İl Temsilcisi Ali Demir de eşlik etti.

Kaynak: Habermetre