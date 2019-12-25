U14 Takımı, Hız Kesmiyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 basketbol takımı, ligin on ikinci haftasında karşılaştığı Cesur Yıldızlar takımını 73-54 mağlup etti.
Manisa U14 Erkekler Basketbol Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Cesur Yıldızlar takımı ile karşı karşıya geldi.
Rakibi karşısında periyotlardaki üstünlüğünü koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 takımı ilk çeyreği 18-9 önde bitirirken, devre arasına 34-28'lik skorla girdi. Üçüncü çeyrek 44-40'lık skorla geçilirken, takımımız karşılaşmayı 73-54'lük skorla kazanmasını bildi. Ligde oynadığı 12 karşılaşmada 9'uncu galibiyetini elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 takımı, grupta ikinciliğini sürdürdü.