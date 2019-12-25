U14 Takımı, Hız Kesmiyor
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U14 Takımı, Hız Kesmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 basketbol takımı, ligin on ikinci haftasında karşılaştığı Cesur Yıldızlar takımını 73-54 mağlup etti.

25.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:10
U14 Takımı, Hız Kesmiyor

U14 Erkekler Liginde mücadele eden Manisa , Muradiye Salonu'nda oynanan karşılaşmada Cesur Yıldızlar takımı ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında periyotlardaki üstünlüğünü koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 takımı ilk çeyreği 18-9 önde bitirirken, devre arasına 34-28'lik skorla girdi. Üçüncü çeyrek 44-40'lık skorla geçilirken, takımımız karşılaşmayı 73-54'lük skorla kazanmasını bildi. Ligde oynadığı 12 karşılaşmada 9'uncu galibiyetini elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 takımı, grupta ikinciliğini sürdürdü.

Kaynak: Bültenler
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