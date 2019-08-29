U14 Gençler Ligi kur'aları çekildi

29.08.2019 12:49

Bilecik U14 Gençler Ligi kur'aları çekilirken, lige katılım az olması gözlerden kaçmadı.



Amatör Spor Kulüpler Federasyonu binasında 2019-2020 Futbol sezonu U14 Gençler Ligi kur'a çekimleri gerçekleştirilirken, lige 7 takım başvuru yaptı. Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda; Vitraspor, Bozüyük İçköyspor, Bilecikspor, Söğüt Spor,1299 Bilecik Kulübü, Güneşspor ve 1308 Osmaneli Belediyespor lige başvuru yaptı. Lig 21-22 Eylül tarihlerinde başlarken, lig çift devreli deplasmanlı olacak.



"Çift devreli oynatarak yapımı biten statlarda gençlerimiz daha uygun şartlarda oynatmak istiyoruz"



Futbol İl Temsilcisi Engin Toku U14 Gençler Ligi fikstür çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, "2019-2020 futbol sezonu U14 futbol takımına ve bütün kulüplere başarılar dilerim. Bugün 7 takımın iştirakiyle kuraları çekiyoruz. Katılan takımlar Vitraspor, Bozüyük İçköyspor, Bilecikspor, Söğütspor, 1299 Bilecik Kulübü, Güneşspor ve 1308 Osmaneli Belediyespor olmak üzere 7 takım katıldı. Bunları çift devreli oynatacağız. Çift devreli oynatarak yapımı biten statlarda gençlerimiz daha uygun şartlarda oynatmak istiyoruz. Bütün takımlara da başarılar diliyoruz" dedi.



Öte yandan konuşmanın ardından yapılan kur'a çekiminde ilk hafta 1299 Bilecik Kulübü-1308 Osmaneli Belediyespor, Vitraspor-Söğüt Spor, Güneşspor-Bozüyük İçköyspor karşı karşıya gelecek. İlk haftayı Bilecikspor BAY geçecek. Toplantıya kulüp başkan ve temsilcilerinin aynı sıra Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilen İsmail Özdil'de katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA