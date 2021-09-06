U14 Futbol Turnuvası'nda Zafer Kupası Özer Spor'un
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

U14 Futbol Turnuvası'nda Zafer Kupası Özer Spor'un

U14 Futbol Turnuvası'nda Zafer Kupası Özer Spor'un
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlediği U14 Futbol Turnuvası'nda, Zafer Kupası'nı Özer Sporlu futbolcular kaldırdı.

Kepez Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlediği U14 Futbol Turnuvası'nda, Zafer Kupası'nı Özer Sporlu futbolcular kaldırdı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Gençlik ve Spor Kepez Müdürlüğü ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlediği U14 Futbol Turnuvası'nda, Zafer Kupası'nı Özer Sporlu futbolcular kaldırdı. Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen final maçında, rakibi Şimşek Spor ile normal sürede 0-0 berabere kalan Özer Spor, penaltı atışlarını 5-4 tamamlamasıyla kupayı kaldırmaya hak kazandı. Turnuvanın üçüncüsü Çisem Spor, dördüncüsü ise Kundu Spor oldu.

"Kupaları protokol verdi"

Turnuvanın finaline Kepez Belediyesi Başkan Vekili Serhat Demir, Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Kepez İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul, Konyaaltı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Buğrahan Bozkurt ile Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal katıldı. Final maçını izleyen protokol, turnuvada ilk 4'e giren takımların madalyaları ve kupalarını sundu.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'nün göreve geldiğinden bu yana Kepezli çocukların hep yanında olduğunu hatırlatan Serhat Demir, tüm sporcuları gönüllerinde birinci olduğunu söyledi. - ANTALYA

U14 Futbol Turnuvası'nda Zafer Kupası Özer Spor'un
U14 Futbol Turnuvası'nda Zafer Kupası Özer Spor'un
U14 Futbol Turnuvası'nda Zafer Kupası Özer Spor'un
U14 Futbol Turnuvası'nda Zafer Kupası Özer Spor'un
U14 Futbol Turnuvası'nda Zafer Kupası Özer Spor'un

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Max Meyer Burak Elmas Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
U14 Futbol Turnuvası'nda Zafer Kupası Özer Spor'un - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 10:58:15. #1.16#

title