U13 Gençler Ligi şampiyonu Bilecikspor oldu

Bilecik U13 Gençler Ligi şampiyonu olan Bilecikspor kadrosundaki 4 oyuncuyu, Ankaragücü, Eskişehirspor gibi takımlar kadrolarına katmak istiyorlar.

Bilecik U13 Geçler Ligi 2018-2019 futbol sezonunun şampiyonu oynadığı 12 maçının 9'u kazanan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puanlı Bilecikspor oldu. 7 takımlı ligde birbirinden güçlü takımlarla mücadele eden ve ligin son haftasında sadece şampiyonluğu garantiledikten sonra 1308 Osmaneli Belediyespor'a 1-0 kaybeden Bilecikspor, ligde 54 gol atarak sadece kalesinde 9 gol gördü. Ankaragücü ve Eskişehirspor ekiplerinin takımdan 4 oyuncaya adeta kanca atarken, bu oyuncuları kadrolarına katmak için takımların birbirleri ile yarıştığı belirtiliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA