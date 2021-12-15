'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil yol yapım inşaat alanına düştü: 3'ü çocuk 7 yaralı

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir sürücü uyarı levhasının ve bariyerlerin bulunmadığı yoldan 'U' dönüşü yapmak istediği sırada, 7 metre yükseklikten yol yapım çalışmasının olduğu inşaat alanına düştü. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza ; saat 23.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Turgut Özal Bulvarı Çiğiltepe Askeri Lojmanları meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinden İskitler yönüne giden 35 EDD 16 plakalı otomobilin sürücüsü Yüksel K. yol yapım çalışmasının devam ettiği alanda bariyer bulunmamasından dolayı 'U' dönüşü yapmak istedi. Bariyerlerin ve uyarı levhalarının bulunmadığı yol yapım çalışmasının inşaat alanına giren Yüksel K. ve araç içerisindeki 3'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 7 kişi, 7 metre yükseklikten düştü. Kazayı gören inşaat işçileri otomobilde bulunan yaralıları çıkararak itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları yol yapım inşaatından çıkararak çevredeki hastanelere sevk etti. Kaza sonrası belediye ekipleri uyarı levhaları koydu.

(Mehmet Kalay - Hidayet Türkyılmaz-İHA)