"U" dönüşü yapmak isterken kazaya neden oldu
Haberler » 3. Sayfa » "U" dönüşü yapmak isterken kazaya neden oldu - Haber

"U" dönüşü yapmak isterken kazaya neden oldu

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı.

14.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:36

'da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, yolunda meydana geldi. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde Çat istikametinden gelen bir otomobil dönüşün yasak olduğu kavşakta "U" dönüşü yapmak isterken diğer istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. MOBESE kameralarına saniye saniye yansıyan kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.