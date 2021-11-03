U dönüşü yaparken kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

U dönüşü yaparken kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
U dönüşü yaparken kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Bolu'da seyir halindeyken U dönüşü yaptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

BOLU (İHA) - Bolu'da seyir halindeyken U dönüşü yaptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Karaköy Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem K. idaresindeki 14 BS 222 plakalı otomobil seyir halindeyken U dönüşü yaptıktan sonra kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Ağaca çarparak durabilen otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

U dönüşü yaparken kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

U dönüşü yaparken kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ara sokaktan hatalı çıkıp motosiklete çarpan sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı

Ara sokaktan hatalı çıkıp motosiklete çarpan sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı

 Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

 Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title