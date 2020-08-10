"U" dönüşü yaparken denize uçtu
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"U" dönüşü yaparken denize uçtu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde özel otomobiliyle "U" dönüşü yapmak isteyen kadın sürücü yol kenarındaki yaklaşık 10 metrelik yükseklikten denize uçtu.

10.08.2020 02:10 | Son Güncelleme: 10.08.2020 03:13

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde özel otomobiliyle "U" dönüşü yapmak isteyen kadın sürücü yol kenarındaki yaklaşık 10 metrelik yükseklikten denize uçtu.

Edinilen bilgiye göre; saat 23.00 sıralarında 35 AAR 279 plakalı özel otomobiliyle Çamlık'tan Ayvalık merkez istikametine gelirken Sefa-Palmiyeler mevkiinde "U" dönüşü yapmak isteyen Hatice Durak isimli kadın sürücü karşı şeritten yol kenarındaki yaklaşık 10 metreden denize uçtu.

Sığ ve kayalık denize düşen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Doktor Hatice Durak, olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahade altına alındı.

Yaklaşık 10 metrelik yara düşen otomobil bir vinç yardımıyla düştrüğü yerden çıukarılanildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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