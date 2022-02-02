U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor

U-22 Erkekler Boks Milli Takımı, Mart ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Boks Şampiyonası için çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor.

Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdüren 30 sporcunun yer aldığı U-22 Erkekler Boks Milli Takımı, güç antrenmanı gerçekleştirdi. Kent merkezinden Esentepe mahallesine kadar yaklaşık 3 kilometre koşu yaparak güç ve kondisyon depolayan sporcular çalışmalarına devam ediyor.

Bekmurzayev, ikinci etap çalışmalarının Kastamonu'da devam edeceğini belirtti.