Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı

16.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:56
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu Bölgesel Kros Ligi U-18 1. Kademe Yarışmaları, Isparta İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu Bölgesel Kros Ligi U-18 1. Kademe Yarışmaları, Isparta İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Parkı'nda gerçekleştirilen yarışlara Antalya, Konya, Karaman, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, İzmir illerinden gelen 41 erkek, 26 kız olmak üzere toplam 47 sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışların sonunda U-18 erkeklerde Aydın Efeler Spor Kulübü birinci, Denizli Aka Spor Kulübü ikinci ve Aydın Hizmetleri ve Spor Kulübü üçüncü oldu. U-18 kızlarda Konya İl Karması birinciliği, Isparta Bölgespor Kulübü ikinciliği ve Karaman İl Karması ise üçüncülüğü elde etti.

DERECEYE GİREN FERDİ SPORCULARU-18 erkeklerde birinci Cuma Özcan (Aydın), ikinci Savaş Dayan (Denizli), üçüncü Celaletin Karaaslan (Konya) oldu. U-18 kızlarda birinci Ebrar Sinem Çelen (Konya), ikinci İrem Erol (Isparta) ve üçüncü Suda Güleş (Isparta) oldu.Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Hakan Çelebioğlu, Atletim İl Temsilcisi Sibel Yılmaz, antrenörler ve hakemler tarafından takdim edildi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, uzun bir aradan sonra ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, dereceye giren sporculara başarılar diledi.


Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

İlgili Haberler

Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması yapıldı
Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışması yapıldı
Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak
Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak
Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası yarışları Palandöken'de başladı
Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası yarışları Palandöken'de başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:55:55. #1.15#
title