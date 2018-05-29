Tzob Yönetim Kurulu Üyesi Kozoğlu Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, hasat döneminin yaklaşmasıyla fındık tarımında rekolte tartışmalarının yeniden başladığını belirterek, "Çiftçimiz ve sektör aktörleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilan ettiği tahmini rekolteye itibar etmeli ve güvenmeli." dedi.

Kozoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünlerde bazı kurumlar tarafından 2018 ürünü fındık rekoltesiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığına dikkat çekti.

Türkiye'de rekoltenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyuna ilan edildiğini anımsatan Kozoğlu, bakanlık dışındaki firma ve kurumların sayısal yönde beyanatlarda bulunmalarının doğru olmadığını ifade etti.

Açıklamaların spekülatif ve sezon öncesi piyasayı etkilemek amaçlı yapıldığını savunan Kozoğlu, "Hasat sezonun yaklaşmasıyla birlikte bazı kurumlar rekolte açıklamaya başladı. Bu doğru değil. Belki az olacak, belki de çok olacak. Acele etmeye gerek yok. Şu anda açıklanan rakamlar abartılı. Amaç sezon öncesi piyasayı etkilemek. Önümüzdeki sezon öncesi fiyatı aşağıya çekmek." dedi.

Bakanlığın kamuoyu ile paylaştığı rakamlara itibar ettiklerini ve güvendiklerini, tüm kesimlerden de aynı tavrı beklediklerini dile getiren Kozoğlu, şöyle konuştu:

"Biz rekolte açıklamasının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tek elden yapılmasını destekliyoruz. Zaten bu bizim istediğimiz bir uygulama. Çiftçimiz ve sektör aktörleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilan ettiği tahmini rekolteye itibar etmeli ve güvenmeli. Bakanlık dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemeli. Herkes ilan edilen rakamları kabul etmeli ve saygı duymalı."

Kozoğlu, haziran ayı içerisinde bahçelerde bakanlık öncülüğünde sektörde yeralan kurumlar tarafından oluşturulacak komisyonların çotanak sayımına ve tahmini yeni mahsul fındık rekoltesinin belirlenmesi için çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.