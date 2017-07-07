Tzob Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gamzeli Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nejat Gamzeli, bazı hububat ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi oranlarının indirilmesine ilişkin, "Hasat yoğunluğunun arttığı dönemde gümrük vergilerini düşürmek çiftçimizi mağdur etmiştir." dedi.



Gamzeli, Çankırı Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, gümrük vergilerinin canlı hayvan ithalatında yüzde 135'ten yüzde 26'ya, karkas ette yüzde 100'den yüzde 40'a, buğdayda yüzde 130'dan yüzde 45'e, mahlutta yüzde 130'dan yüzde 45'e, arpada yüzde 130'dan yüzde 35'e ve mısırda yüzde 130'dan yüzde 25'e çekildiğini belirtti.



Girdi fiyatları yüksek, verim düşükken gümrük vergilerinin indirilmesinin çiftçinin rekabet gücünü azaltacağını savunan Gamzeli, "Çiftçimizin tedirginliğe girmesine, adeta buğdayda piyasanın durmasına neden olan gümrük vergilerinin indirilmesi kararı fiyatları düşürdü. Hasat yoğunluğunun arttığı dönemde gümrük vergilerini düşürmek çiftçimizi mağdur etmiştir. Çiftçi, tüccar ve sanayici önünü göremediği için ne yapacağını bilememektedir." ifadesini kullandı.



Gümrük Birliği kapsamına tarımın da dahil edileceğinin söylendiğini, etki analizleri gerçekleştirilmeden böyle bir şeyin yapılmasının doğru olmayacağını dile getiren Gamzeli, şunları kaydetti:



"Bu, Türk tarımının sonu olur. Ekmeği bile Fransız, Alman buğdayıyla yaparız. Kendi çiftçimiz yerine yabancılara para kazandırırız. Çiftçi dostu olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mağduriyetini gidermek için acilen çiftçinin alın terinin karşılığını verecek makul müdahale alım fiyatı açıklamalı, belirsizliği ortadan kaldırmalıdır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik, duruma müdahale etmeli, çiftçimizin mağduriyetine son vermelidir. Çiftçimiz Bakanımızdan TMO'nun müdahale alım fiyatı açıklaması ve piyasaya etkin olarak girmesi konusunda destek bekliyor. Bakanımızın talepleri karşılıksız bırakmayacağını düşünüyoruz."



Çiftçinin alın teri olan ürününü hak ettiği değerden satabilmesi gerektiğini vurgulayan Gamzeli, "Hasadın yoğunlaştığı bugünlerde TMO alım merkezlerini artırmalı, pazar günleri de çalışarak ürününü acilen satmak zorunda olan çiftçilerimizi tüccarın eline bırakmamalıdır. TMO, emanete hızlı alım yapmalıdır. Bu yıl rekoltenin yüksek olacağı tahmini de göz önüne alındığında üretimin yoğun olduğu ilçelerde de geçici alım merkezlerinin kurulması üreticimizin mağdur olmasını önleyecektir." dedi.