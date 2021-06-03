TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı
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TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve beraberindeki heyet, dolu yağışının etkili olduğu Ulubey ilçesindeki fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve beraberindeki heyet, dolu yağışının etkili olduğu Ulubey ilçesindeki fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Bahçelerdeki incelemeleri sırasında yöre halkından bilgi alan Soydan, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Soydan, bölgede 1-2 Haziran'da etkili olan dolu yağışından, Ulubey başta olmak üzere Altınordu, Kabadüz ve Gölköy ilçelerindeki bahçelerin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Dolu yağışının fındık bahçelerine önemli derece zarar verdiğini anlatan Soydan, süreci takip edeceklerini kaydetti.

Daha önce bahçelerini sigortalatan üreticilerin TARSİM'e başvurabileceğini belirten Soydan, dolunun kivi ve bazı tarım ürünlerine de zarar verdiğini kaydetti.

Soydan, üreticilerin özellikle fındık için büyük emek verdiğini dile getirerek, "Bunun için üreticilerimizin haklarını her yerde korumalıyız. Tüm üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için elimizden gelen mücadeleyi vermeliyiz. Bunun için de TZOB olarak gerekli çalışmaları yapacağımızın bilinmesini istiyoruz." dedi.

TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı
TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı
TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı
TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı
TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı
TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı
TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı
TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı
TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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TZOB üyeleri dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yaptı - Haberler Ekonomi
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