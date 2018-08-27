Tzob: Tarımda İthalat Yapmak Artık Cesaret İster

TZOB Başkanı Bayraktar, döviz kurlarında artışla birlikte tarımda ithalat yapmanın artık cesaret isteyeceğini, bunun yerine yerli üreticiye desteğin artması gerektiğini dile getirdi. Bayraktar, kurlardaki son artışların tarıma ek faturasının yıllık 21 milyar lira olduğunu açıkladı.