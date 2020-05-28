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TZOB'tan afetzede çiftçiye destek talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetlerin çiftçinin peşini bırakmadığını belirterek, "Afet yaşayan çiftçilerimizin kredi borçları bir yıl faizsiz ertelenmeli. Çiftçilerimize valiliklerimiz, il acil destek ödeneğinden yardım sağlamalı." ifadesini kullandı.

TZOB'tan afetzede çiftçiye destek talebi
28.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:37

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetlerin çiftçinin peşini bırakmadığını belirterek, "Afet yaşayan çiftçilerimizin kredi borçları bir yıl faizsiz ertelenmeli. Çiftçilerimize valiliklerimiz, il acil destek ödeneğinden yardım sağlamalı." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, son günlerdeki ani hava değişimlerinin tüm bölgelerde afete neden olduğunu bildirdi.

Havaların aniden ısınıp, soğumasının çiftçilerin ürünlerine zarar verdiğine işaret eden Bayraktar, ziraat odaları aracılığıyla edindikleri bilgiye göre, doğal afetlere bağlı olarak 46 ilde tarımsal üretimin zarar gördüğünü aktardı.

Akdeniz Bölgesi'nde fırtına ve hortumun seraların yıkılmasına ve örtülerinin yırtılmasına neden olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Seralarda yetiştirilen sebzeler ve yeni dikimi yapılan fideler de zarara uğradı. Yapılan projeksiyonlara göre ülkemizde ani sıcaklık değişimleri yaşanmaya devam edecek. Bu nedenle parsel bazlı verim sigortası uygulamasına geçilmeli. Verim sigortası başlatılıncaya kadar bu riskler TARSİM kapsamına alınmalı. Afet yaşayan çiftçilerimizin kredi borçları bir yıl faizsiz ertelenmeli. Bu yıl afetleri yaşayan çoğu çiftçimiz sigorta yaptırmış ve prim ödemiş olmasına rağmen tazminat alamayacak. Çiftçi bir taraftan uğradığı zarar nedeniyle gelir kabına uğrarken diğer taraftan sigorta primini ödemek durumunda. Bu durumdaki çiftçilere destekleme ödemesi yapılmalı. Afet yaşayan ve geliri azalan çiftçilerimize valiliklerimiz, il acil destek ödeneğinden yardım sağlamalı. Büyükşehir belediyeleri afette zarar gören çiftçilere yardımda bulunmalı. Afet yaşanan bölgedeki çiftçilerimizin SGK prim ödemeleri, elektrik ve sulama borçları bir yıl ertelenmeli."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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