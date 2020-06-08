TZOB küçük aile işletmeleri için "pozitif ayrımcılık" istedi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kalabalık kentlerden kırsal kesime göç başladığını belirterek, "Küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık tanınmalı, küçük aile işletmeleri daha fazla desteklenmeli,...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kalabalık kentlerden kırsal kesime göç başladığını belirterek, "Küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık tanınmalı, küçük aile işletmeleri daha fazla desteklenmeli, tarımsal üretim karlı ve cazip hale getirilmelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Kovid-19 sürecinin yaşam tercihlerinde değişikliklere neden olduğunu anımsattı.

Ekonomik kaygılarla kentten köye göç edenlerin sayısında artış beklediklerine işaret eden Bayraktar, salgın sürecinde doğal yaşamın önem kazandığını vurguladı. Bayraktar, "Kalabalık şehirlerden kırsala göç başladı. Küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık tanınmalı, küçük aile işletmeleri daha fazla desteklenmeli, tarımsal üretim karlı ve cazip hale getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Köye, kırsala dönmeyi özendirmeye yönelik uygulanan politikaların artırılmasını isteyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kırsalda yaş ortalaması yükselmektedir. Kırsaldaki gençler ve köylerine dönen gençler teşvik edilmelidir. Kırsalı yaşanır hale getiren eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, iletişim gibi hizmetler geliştirilerek altyapı modernize edilmelidir. Küçük aile işletmelerinin uygulayabileceği projeler geliştirilmelidir."

Kaynak: AA