TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 30 Haziran'da sona eriyor"
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 30 Haziran'da sona eriyor"

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 30 Haziran'da sona eriyor'
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini belirterek, "Çiftçilerimizin mağdur olmaması için ÇKS başvurularını ertelemeden yaptırmaları gerekmektedir.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini belirterek, "Çiftçilerimizin mağdur olmaması için ÇKS başvurularını ertelemeden yaptırmaları gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 2003-2020 döneminde ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısının yüzde 23,6 azaldığına ve ÇKS'ye kayıtlı tarım alanlarında da yüzde 10 gerilediğine işaret etti.

Tarımsal faaliyete devam ettikleri halde çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerin karşılaşacakları mağduriyetlere dikkati çeken Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"ÇKS başvurusunu yaptırmayan üreticilerimiz desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor. ÇKS başvurusunu yaptırmayan üreticiler, yıl içerisinde doğal afet sonucu meydana gelen zarar doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden de faydalanamıyor. Bu nedenlerle çiftçilerimizin mağdur olmaması için ÇKS başvurularını ertelemeden mutlaka yaptırmaları gerekmektedir."

Bayraktar, 2020-2021 tarımsal üretim yılında yaşanan kuraklığı da değinerek, bu yıl kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de verim kayıplarına göre dekar başına 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılabilmesi için de ÇKS'ye kayıt şartının arandığına işaret etti.

"Kayıtlar bir an önce yapılmalı"

"ÇKS'ye başvurular 30 Haziran'da sona eriyor." hatırlatmasında bulunan Bayraktar, çiftçilerin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu ifade etti.

Bayraktar, ÇKS başvurularının ilgili belgelerle il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 30 Haziran'da sona eriyor" - Haberler Ekonomi
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