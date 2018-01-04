Tzob Genel Başkanı Bayraktar: "Tarım Sektörü, Ocak-eylül Döneminde Yüzde 3,3 Büyüme Yaşadı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dernek genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2017 üretici-tüketici fiyatlarını değerlendirdi.



"2016 yılında yüzde 2,6 küçülen tarım sektörü, bu yılın ocak- eylül döneminde yüzde 3,3 büyüme yaşadı. Tarımdaki büyümenin temel nedeni baz etkisinin yanı sıra bitkisel üretimde yaşanan artış oldu"



"2017 yılında, 2016 yılına göre ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttı."



"Tarım sektörü, istihdamdaki önemini koruyor. Eylül ayı itibarıyla 2016'da yüzde 20,5 olan tarımın istihdamdaki payı 2017'de ise yüzde 20,3 olarak gerçekleşmiştir"