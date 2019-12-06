TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Seydikemer'de

06.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:07

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ziraat Odası'nın açılış yapıp "Sağlığım için doğayı seçtim hobi bahçeleri"nde inceleme bulundu.



Açılışa, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Antalya ve Denizli Ziraat Odası başkanları, çevre ilçelerin oda başkanları ve çiftçiler takıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Seydikemer Ziraat Odası açılışında yaptığı konuşmada, Muğla'nın bir turizm şehri olarak algılandığını, tarım ve hayvancılık potansiyeline bakıldığında ise ciddi bir tarım ili olduğunu söyledi.



Bakanlıklarla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin yaptığı protokol çerçevesinde 560 bin çiftçiye eğitim verdiklerini bunun 190 bininin kadın çiftçi olduğunu dile getirdi. Bayraktar, "Muğla'nın 2 milyon 300 bin dekar civarında tarım alanına sahip olduğunu, Muğla da bir meyve, sebze cenneti. Birlik olarak çiftçimizin hak ve menfaatlerini aramanın yanında projelerle çiftçiyi bilgiyle bulaştırmamız lazım. Ne kadar destek, katkı sunulursa sunulun çiftçiyi bilgiyle buluşturmazsanız tarım sektöründe hedeflere ulaşamazsınız. Bakanlıklarla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin yaptığı protokol çerçevesinde 560 bin çiftçimize eğitim verdik. Bunun 190 bini kadın çiftçimiz. Ne kadar üyemiz varsa hepsine eğitim vermek zorundayız. Çiftçimizi eğitimle buluşturmak zorundayız. Oda başkanlarının oturduğu koltukların bile çiftçiye ait, çiftçi ne derse onu yapmakla yükümlüyüz" diye konuştu.



Muğla'da yılın 12 ayı domates üretildiğini ve bunun yüzde 90'ının Ukrayna, Rusya, Irak, Suudi Arabistan'a ihraç edildiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:



"Bu anlamda çiftinin de önünün açılması lazım. Bakanlıklar tarafından verilecek teşviklerle üretim artacak ama tedbir de almak zorundayız. Dünyada domates üretiminde üçüncü sıradayız. Son 10 yılın rakamlarına baktığımızda 450 milyon dolar gelirimizin 300 milyon dolarlara düştüğünü görüyoruz. İhracatta bir düşme görülüyor. Muhakkak yeni pazarlar bulmak zorundayız."



Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise ilin yaklaşık 1 milyon nüfusun yüzde 55'i hala kırsalda yaşadığını bildirdi. Zeytin, örtü altı domates, narenciye, çam balı, susam ve su ürünlerinin Muğla'nın en önemli sektörleri olduğunu belirten Saylak, bu alanlarda üretimde lider konumda olduklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından Seydikemer Ziraat Odası'nın açılış yapıldı ve protokol üyeleri oda karışında kurulan "Sağlığım için doğayı seçtim hobi bahçeleri"nde inceleme yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA