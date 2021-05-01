TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR: RAMAZANDA FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN PATATES OLDU

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ramazan ortasında markette 27, üreticide 13 üründe fiyat artışı; markette 12, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü oldu.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ramazan ortasında markette 27, üreticide 13 üründe fiyat artışı; markette 12, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü oldu. Ramazan ortasında fiyatı en fazla artan ürün market ve üreticide patates oldu" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının yeşil soğanda yüzde 275'i bulurken, maydanozda yüzde 274, kuru soğanda yüzde 254, ıspanakta yüzde 244, patateste yüzde 233, sütte yüzde 229, pırasada yüzde 222 olduğunu belirtti. Bayraktar, üretici market arasındaki farkla yeşil soğan ve maydanozda 3,7 kat, kuru soğanda 3,5 kat, ıspanakta 3,4 kat, patates ve sütte 3,3 kat, pırasada 3,2 kat fazlaya tüketiciye satıldığını belirterek, "Nisan ayında markette 29, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 11, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü oldu, 9 üründe fiyat değişmedi. Bugün markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 45,51 ile patateste yaşandı. Patatesteki fiyat artışını yüzde 31,18 ile kuru soğan, yüzde 18,79 ile karnabahar, yüzde 17,8 ile kuru üzüm, yüzde 17,43 ile nohut, yüzde 16,7 ile kırmızı mercimek takip etti. Nisan ayında markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 20,66 ile lahanada oldu. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 82,50 ile patateste oldu. Patatesin ardından yüzde 80 ile kuru soğan, yüzde 47,76 ile lahana, yüzde 7,42 ile domates ve yüzde 4,06 ile Antep fıstığında yaşandı" dedi.

'FİYATLARDA ARTIŞA YOL AÇTI'

Bayraktar, nisan ayında üreticide en fazla fiyat artışının görüldüğü patateste ve kuru soğandaki artışın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım yapması nedeniyle olduğunu belirterek, "Lahana ve karnabaharda sezon sonunun gelmiş olması fiyat artışında etkili oldu. Üreticide fiyatı düşen ürünlere baktığımızda fiyatı en fazla düşen ürün ıspanak oldu. Ispanaktaki fiyat düşüşünü yeşil soğan, patlıcan, pırasa, sivri biber, zeytinyağı, fındık ve salatalık takip etti. TMO'nun 30 Nisan itibariyle fındık alımını sonlandıracak olması piyasada fiyatların gerilemesine neden oldu. Zeytinyağı fiyatlarında meydana gelen düşüş, dökme zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamadan kaynaklandı. Girdi fiyatlarının yüksekliğinden dolayı üreticimiz yeterince girdi kullanamayacağı için verim düşecek, üretim azalacak, maliyetler artacaktır. Üretici maliyetlerini düşürmeden insanımızın ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir" diye konuştu.

'MARKETTE 27, ÜRETİCİDE 13 ÜRÜNDE FİYAT ARTTI'

Bayraktar, ramazan ayında fiyat artışı yaşanan ürünlere ilişkin, "Ramazan ortasında markette 27, üreticide 13 üründe fiyat artışı; markette 12, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü oldu; markette 1, üreticide ise 12 üründe fiyat değişmedi. Ramazan ortasında fiyatı en fazla artan ürün market ve üreticide patates; fiyatı en fazla düşen ürün ise markette lahana ve üreticide yeşil soğan oldu. Ramazanda 6- 26 Nisan tarihleri arasında markette en fazla fiyat artışı yüzde 38,86 ile patateste yaşandı. Patatesteki fiyat artışını yüzde 25,99 ile kuru soğan, yüzde 13,13 ile kırmızı mercimek, yüzde 12,15 ile yeşil mercimek ve yüzde 10,42 ile nohut takip etti" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı