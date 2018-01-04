Tzob Genel Başkanı Bayraktar: "Gap, Kop, Dap Gibi Büyük Sulama Projelerinin Tamamlanması ile Çok...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dernek genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2017 üretici-tüketici fiyatlarını değerlendirdi.



"1990 yılından bu yana 4 milyon hektarın üzerinde tarım alanı kaybettik. Artık kaybedecek bir metrekare bile tarım alanımız bulunmamaktadır. Bu açıdan büyük ovaların sit alanı olarak ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz"



"GAP, KOP, DAP gibi büyük sulama yatırımlarını da içeren projelerin bir an önce tamamlanması gerekmektedir. Ülkemiz sulam yatırımlarını tamamlaması halinde nadasa ayrılan birçok tarım için kullanılabilecek başta yağlı tohumlar ve pamuk olmak üzere üretim açığımız bulunan çok sayıda üründe üretim patlaması yaşanacaktır"