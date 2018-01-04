Tzob Genel Başkanı Bayraktar: "Çayda Tüm Havzada Organik Üretime Geçilmesi Durumunda Önemli Ölçüde...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dernek genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2017 üretici-tüketici fiyatlarını değerlendirdi.



"Çayda tüm havzada organik üretime geçilmesi durumunda üreticimizin önemli ölçüde verim kaybı oluşacaktır. Bu verim düşüşünün yol açacağı gelir kaybı telafi edilmeden organik tarım uygulamasının getireceği ek masraflar karşılanmadan tüm havzanın organik tarıma geçirilmesi çiftçimizin mağduriyetine neden olacaktır"



"Doğal afet yaşayan çiftçilerimiz ile çeşitli nedenlerle borçlarını çevirmekte zorlanan çiftçilerimiz ÇKS kaydı olsun olmasın kamu bankaları ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılarak yapılandırılmalıdır"