TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Antalya'da

07.11.2019 23:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:01

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Alanya ilçesinde Ziraat Odasını ziyaret etti.



Alanya Ziraat Odası'nda üyelerle bir araya gelen ve bir konuşma yapan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, elektrik fiyatlarının çiftçi için yüksel olduğunu savundu. Bayraktar, "Bazı yerlerde inanın bana elektriğe ödeyeceği fatura bedeli karından fazla, kaldıramıyor. Müthiş bir maliyet getiriyor. Onun için elektrik fiyatlarında muhakkak surette maliyeti aşağı çekmemiz lazım. İndirim yapmamız gerekiyor" dedi.



"Anahtar kelime verimlilik"



Dünyada gıda ticaretinde büyük bir rekabet olduğunu ifade eden Bayraktar, "Para kazanıyorlar, mal satıyorlar. Bunu kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla bunun yolunun da arazilerin toplulaştırmasından geçtiğini biliyorlar. Yani verimliliği sağlama adına anahtar kelime verimlilik" diye konuştu.



"Kendi kendine yeterli bir ülke yok"



Geçen sene doğal afetlerin kuraklık yaptığını ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:



"Bugün 19 milyon ton civarında bir buğday bekliyoruz. Olması gereken 25 milyon ton. Ha bunu konuşalım, biz buğday üretimini nasıl artırmalıyız. Çiftçiyi, buğday üreticisini tarlada nasıl tutabilmeliyiz, bunu konuşalım. Dünyada her şeyi üreten, kendi kendine yeterli bir ülke yok. Biz geçmişte de her şeyi üretiyorduk, hiç ithalat yapmıyor muyduk? Yapıyorduk. Bugün daha fazla yapıyoruz. Yani o tartışılabilir. Bütün mesele bu."



Bayraktar, açıklamanın ardından ilçedeki muz ve domates seralarına giderek hasat çalışmalarını inceledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA