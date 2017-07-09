Tzob Genel Başkanı Bayraktar Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bitki cenneti olan Anadolu ile Trakya'nın, tarımın da en önemli ürünlerinin anavatanı olduğunu belirterek, "Anadolu'dan çıkıp yayılmış tarımsal ürünlerin dünya çapındaki üretim değeri 544 milyar doları aşıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bayraktar, yazılı açıklamasında, buğday, arpa, mercimek, nohut, soğan, sarımsak, havuç, zeytin, üzüm, incir, fındık, Antep fıstığı, ceviz, badem, elma, armut, ayva, nar, erik, kiraz, vişne, çavdar, yulaf, bakla, bezelye, kestane gibi önemli tarım ürünlerinin kaynağının Anadolu olduğuna işaret ederek, bu ürünler olmadan dünyanın beslenmesinin, dünya tarımının var olmasının düşünülemeyeceğini kaydetti.



Türkiye'nin dünya karasal alanının sadece yüzde 0,52'sini oluşturmasına karşın, küresel tarım alanlarının yüzde 1,56'sını barındırdığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:



"Türkiye, dünya karasal alanında kapladığı alanın oransal olarak tam üç katı tarım arazisine sahip. Anadolu, dünya topraklarının sadece yüzde 0,5'i olmasına rağmen, olağanüstü zengin bitkisel gen kaynağına sahip muhteşem bir kara parçası. Bu büyük bir zenginliktir. Gen kaynaklarını korumak bizim boynumuzun borcudur, bunun kıymetini bilelim."



Bayraktar, tarım arazilerinin her metrekaresinin değerli olduğunun altını çizerek, Anadolu ve Trakya'nın tarımsal açıdan sadece bulunduğu bölgede değil, dünya için de büyük önem taşıdığını vurguladı.



Dünyadaki aç insan sayısının 800 milyona yaklaştığına dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin, tarımsal potansiyelini tam kullanırsa dünyada açlığı bitirecek düzeyde tarımsal üretim yapacak ender ülkelerden biri olduğunu bildirdi.



Bayraktar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 2014 yılı verilerine göre, Anadolu'dan çıkıp yayılmış tarımsal ürünlerin dünya çapındaki üretim değerinin 544 milyar doları aştığını belirterek, "Bu ülkenin insanlarının dünyanın en değerli topraklarında yaşadığını bilmesi ve bu bilinçle hareket etmesi gerekir. Tam bir bitki cenneti olan Anadolu ile Trakya, tarımın da en önemli ürünlerinin anavatanıdır." ifadelerini kullandı.