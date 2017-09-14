Tzob Genel Başkanı Bayraktar Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda üretici enflasyonunun, tüketici fiyatlarındaki artışların altında kaldığını bildirdi.



Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayı itibarıyla genel tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yükselişin aylık yüzde 0,52, yıllık yüzde 10,68 olduğunu belirtti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık enflasyonun yüzde 0,22 gerilediğini ve yıllık yüzde 11,97 olarak gerçekleştiğini ifade eden Bayraktar, tarımdaki üretici enflasyonunun ise yıllık yüzde 10,53 olarak belirlendiğini kaydetti.



Bayraktar, tarımda üretici enflasyonunun, gıdadaki tüketici enflasyonunun 0,41 puan, genel TÜFE'nin 1,15 puan altında kaldığını vurgulayarak, tarımda üretici fiyatlarının, üretimdeki artışların yaşandığı bir döneme girilmesinden dolayı düştüğüne işaret etti.



Üretici fiyatlarının haziranda yüzde 1,46, temmuzda yüzde 2,28 gerilemesinin ardından ağustosta da yüzde 0,73 düştüğüne dikkati çeken Bayraktar, üreticinin makul fiyatlarla üretmeye devam ettiğini, sorunun tüketici fiyatlarında olduğunu savundu.



Bayraktar, enflasyonu, ürünlerin tarladan markete gelişindeki süreçte ve ulaştırma gibi alanlarda aramak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Tarladan markete fiyatlar bazı ürünlerde 4-5'e katlanıyorsa, bundan hem çiftçi hem de tüketici kaybediyor ve mağdur oluyor. Her ay düzenli yaptığımız ve kamuoyuna duyurduğumuz üretici market fiyat araştırması da bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. En son, ağustos ayında tarladan markete elmanın 5,6 kat, kuru kayısının 5 kat, karpuzun 4,1 kat, sütün 3,5 kat, domatesin 3,4 kat, salatalığın 3,3 kata çıkan fiyatlarla tüketiciye satıldığını tespit ettik. Üreticide 67 kuruş olan elma, markette 3 lira 76 kuruşa satıldı."