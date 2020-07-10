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TZOB'dan "tütün üreticilerine avans" talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şirketlerle üreticiler arasında yapılan tütün üretim ve alım satım sözleşmesinde avans ödemelerinin tercihe bırakıldığını belirterek, "Tütün üreticileri avans bekliyor.

TZOB'dan
10.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:56

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şirketlerle üreticiler arasında yapılan tütün üretim ve alım satım sözleşmesinde avans ödemelerinin tercihe bırakıldığını belirterek, "Tütün üreticileri avans bekliyor. Her yıl verilen avanslar bu yıl ödenmeyince tütün üreticileri zor durumda kaldı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin üretim maliyetlerinin karşılanması için avans ödemelerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Tütün tarımının, özellikle Ege, Karadeniz, Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aile işletmeleri tarafından yapıldığına işaret eden Bayraktar, "Tütün üretiminden kazanç elde edemeyen çiftçilerimiz, üretimden vazgeçmiştir. Tütün üreterek kazanç elde edemeyen çiftçilerimizin büyükşehirlere göç etmesi, üretimin geçmiş yıllara göre düşmesine neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, geçen yıl tütünde 253 milyon dolarlık ihracata karşılık, 544 milyon dolarlık ithalat yapıldığına dikkati çekerek, başka ülkelerin tütün üreticisi çiftçilerine para kazandırıldığını ifade etti.

"Avans ödemelerine her zamankinden fazla ihtiyaç var"

Tütün mamullerinde kullanılması zorunlu Türk tütünü oranının yüzde 12'den yüzde 30'a yükseltilecek olmasının üreticileri memnun ettiğini bildiren Bayraktar, tütün üreticileriyle sözleşme imzalayan şirketlerin her yıl gerçekleştirdikleri avans ödemelerini bu yıl "pandemi nedeniyle ekonomik güçlük yaşadıkları" gerekçesiyle yapmadıklarını belirtti.

Bayraktar, çiftçilerin bu dönemde avans ödemelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tütün üreticileri avans bekliyor. Her yıl verilen avanslar bu yıl ödenmeyince tütün üreticileri zor durumda kaldı. Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen, şirketlerle üreticiler arasında yapılan tütün üretim ve alım satım sözleşmesindeki, 'Alıcı, üretimi desteklemek için üreticiye belge karşılığında nakdi-aynı avans, malzeme verebilir.' ifadesi değiştirilmeli, bu uygulama tercihe bırakılmamalıdır. Ziraat odalarımız ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, sözleşmelerin hazırlanması aşamasında, üreticilerimizin temsilcisi olarak alıcı ve üreticiler arasında hakem görevi üstlenmelidir."

Tütün üretimi, üretici tütünlerinin pazarlanması, iç ve dış ticareti, denetimi ve tütün eksperliğiyle ilgili usul ve esaslara ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görüş alınmak üzere kendilerine iletildiği bilgisini veren Bayraktar, "Hazırlanan yönetmeliğe ilişkin, tütün üretiminin yapıldığı ziraat odalarımızdan aldığımız beklenti, görüş ve talepleri Tarım ve Orman Bakanlığına ilettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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