TZOB'dan "tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun" talebi Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından sadece hasat yapanların değil, tüm çiftçilerin muaf tutulmasını istedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından sadece hasat yapanların değil, tüm çiftçilerin muaf tutulmasını istedi. Kaynak: Dunya.com