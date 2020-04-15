TZOB'dan "tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun" talebi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından sadece hasat yapanların değil, tüm çiftçilerin muaf tutulmasını istedi.
15.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:56
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından sadece hasat yapanların değil, tüm çiftçilerin muaf tutulmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com